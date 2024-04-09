Как нарезать лук без слез: советы поваров

Нарезка лука без слез – распространенный кухонный вызов. UAportal предлагает простые и практичные способы, которые помогут избавиться от этой проблемы.

Правильная техника нарезки

Старайтесь сохранять корневой конец лука нетронутым во время нарезки и используйте острый нож, чтобы уменьшить выделение соединений, вызывающих слезотечение.

Охлаждение лука

Еще один способ предотвратить слезы при нарезании лука – охладить его в холодильнике перед тем, как нарезать. Это помогает замедлить выделение летучих соединений из нее, тем самым уменьшая раздражение глаз.

Приготовление лука

Один из нетрадиционных, но эффективных способов нарезать лук без слез – это слегка отварить его перед нарезкой.

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Использование вентилятора

Создавая поток воздуха у места нарезания, вы можете развеять соединения в луке, вызывающие слезотечение.

Надевайте защитные очки

Использование защитных очков может быть эффективным способом предотвратить слезы при нарезании лука.

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