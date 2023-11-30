Как нарезать лук и не заплакать: действенные способы

Нарезка лука часто становится неприятным процессом из-за раздражения глаз. UAportal рассказывает об эффективных методах, как нарезать лук и при этом не заплакать.

Охладите лук

Один из лайфхаков для того, чтобы не плакать во время нарезки лука – положить лук в холодильник примерно на 30 минут перед тем, как его нарезать. Охлаждение лука минимизирует выделение веществ, вызывающих раздражение глаз. Кроме того, использование острого ножа для нарезки лука может помочь еще больше снизить их выделение.

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Режьте у воды

Еще один полезный совет – нарезать лук под краном с проточной водой. Вода действует как естественный барьер, смывая раздражающие вещества, выделяемые при нарезании лука, и снижая вероятность их попадания в глаза. Вы можете нарезать лук под включенным краном или поставить рядом миску с водой, чтобы ополоснуть нож и лук после нарезки.

Используйте защитные очки или вентилятор

Если при нарезании лука у вас часто слезятся глаза, подумайте об использовании защитных очков. Они обеспечивают защиту глаз, предотвращая попадание в них раздражающих веществ. Кроме того, размещение вентилятора у места резания может помочь сдуть раздражители, уменьшив вероятность появления слез.

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