Как натереть свеклу и не запачкать руки: 5 полезных советов

Натирание свеклы на терке может быть грязным делом, но с правильными методами оно не должно быть таковым. UAportal подготовил советы, которые помогут не испачкать руки.

Кухонный комбайн

Когда дело доходит до того, чтобы натереть свеклу на терке, не пачкая руки, одним из лучших способов является использование кухонного комбайна. Просто почистите свеклу и нарежьте ее на кусочки. Затем используйте насадку для терки, без всякого беспорядка.

Использование терки с ручкой

Еще один полезный способ натереть свеклу на терке, не пачкая руки, – это воспользоваться коробчатой теркой с ручкой. Натертая свекла будет падать прямо в миску, сохраняя ваши руки чистыми.

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Одноразовые перчатки

Для того чтобы сохранить руки чистыми во время натирания свеклы вручную, одноразовые перчатки могут быть невероятно полезными. Вам просто нужно надеть их перед тем, как начать тереть, а затем снять, когда закончите.

Использование мандолинорезки

Еще один эффективный способ натереть свеклу на терке, не запачкав руки – с помощью терки-мандолины. Лезвие следует настроить на нужную толщину, чтобы получить идеально натертый овощ в кратчайшие сроки.

Замораживание свеклы

Один из нетрадиционных, но эффективных способов натереть свеклу, не запачкав руки, состоит в том, чтобы сначала заморозить ее. Когда он заморожен, его гораздо легче натереть на терке, гарантируя, что в течение всего процесса пальцы останутся чистыми.

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