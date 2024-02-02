Как научиться говорить 'нет': 3 полезных лайфхака

Когда мы сталкиваемся с людьми, пользующимися нашей готовностью помочь, важно уметь сказать "нет". Отказ показывает нашу силу, а не слабость. UAportal рассказал, как справиться с этим, не ощущая дискомфорта.

Расставьте приоритеты для себя

Допустим, ваши родители – ярые фанаты своего загородного отдыха. Они настаивают на том, чтобы вы помогали им в хозяйстве каждые выходные. Четко скажите, что вы можете приезжать только раз в месяц.

Во-первых, у вас есть своя личная жизнь, во-вторых, у вас есть планы на выходные, и вы имеете право проводить их так, как вам нравится. И, наконец, их загородная недвижимость – это их выбор.

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Не отвечайте на невысказанные просьбы

Коллега вздыхает и вспоминает, что до зарплаты еще 10 дней, а ребенку срочно нужен новый спортивный костюм. Они ожидают, что вы предложите помощь и одолжите им деньги, особенно если вы показали, что всегда готовы прийти на помощь другим. Начните игнорировать такое поведение со стороны окружающих.

Избегайте оправданий

Любая форма оправдания – это ловушка. Знакомый уведомляет вас, что будет в вашем городе несколько дней и хотел бы остановиться у вас. Вам этого совсем не хочется, но вы сразу же начинаете искать причины для отказа, попутно извиняясь.

Зато будьте откровенны и скажите, что вам это неудобно, но вы знаете недорогую гостиницу неподалеку. Если в ответ услышите неудовольствие, вы имеете дело с манипулятором. Такие люди сосредоточены только на собственных интересах и пренебрегают желаниями других.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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