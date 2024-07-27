Как навести чистоту в доме без агрессивной химии: полезные советы

Многих интересуют безопасные и натуральные решения для уборки дома. UAportal подготовил практические и простые в исполнении чистящие средства, которые можно сделать своими руками.

Раствор уксуса и воды

Чтобы безопасно и естественно очистить практически любую поверхность дома, смешайте равные части воды и уксуса в пульверизаторе. Этот простой раствор эффективен для мытья столешниц, окон и даже полов.

Кислотность уксуса помогает убивать бактерии, а вода разбавляет его, делая безопасным для большинства поверхностей. Данный очиститель не только эффективен, но и экономичен и экологически безопасен.

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Скраб из пищевой соды

Для более сложных задач, таких как удаление стойких пятен или борьба с грязью в ванной комнате, подходит скраб из пищевой соды. Просто рассыпьте ее на поверхность, добавьте немного воды, чтобы получить пасту и потрите губкой или щеткой.

Мягкие абразивные свойства пищевой соды помогают разрушить грязь и налет, не царапая поверхность. Это натуральное средство безопасно для использования и является отличной альтернативой агрессивным химическим чистящим средствам.

Полироль из домашних средств

Чтобы естественным образом отполировать деревянную мебель или поверхность до блеска, создайте смесь лимонного сока и оливкового масла. Кислотные свойства этого средства расщепляют грязь, а также помогают увлажнить и защитить материал мебели. Эта домашняя полироль не только придает поверхностям красивый вид, но и питает древесину.

Освежитель воздуха

Чтобы естественным образом освежить воздух в доме, сделайте спрей из эфирного масла. Для этого используйте ароматы, такие как лаванда, мята или цитрусовые. Смешайте несколько капель с водой в бутылке с пульверизатором и распылите эту жидкость по всему жилому помещению.

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