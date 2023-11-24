Как навести порядок за 15 минут до прихода гостей: три полезных лайфхака

UAportal рассказывает о том, как быстро убрать и добавить гостеприимство вашему дому за несколько минут. Подготовьте свой дом к приему гостей с помощью этих простых и скорых советов.

Создать специальную зону для беспорядка

Один из эффективных способов быстро навести порядок до прихода гостей – создать специальную зону беспорядка. Выберите место, например корзину или коробку, куда можно быстро собрать вещи, лежащие не на своем месте. Этот метод быстрой уборки позволяет очистить поверхности и создать более организованное пространство для гостей.

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Пятиминутная уборка

Еще один лайфхак для наведения порядка за 15 минут до прихода гостей – это пятиминутная уборка. Возьмите салфетку из микрофибры и протрите ею все видимые поверхности, такие как столешницы, столы и зеркала. Эта простая задача мгновенно сделает дом чище.

Зажгите ароматическую свечу

Если вы хотите создать приятную и уютную атмосферу в кратчайшие сроки, зажгите ароматическую свечу. Свечу с определенным ароматом можно выбрать согласно случаю или желаемой атмосфере. Мерцающее пламя и приятный аромат свечи создадут уютную и привлекательную обстановку, благодаря чему гости мгновенно почувствуют себя комфортно.

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