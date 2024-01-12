Как навсегда забыть бывшего партнера: 5 полезных советов

Справиться с постоянными мыслями о бывшем партнере может быть непросто, но психологи уверяют, что двигаться дальше действительно возможно. UAportal подготовил пять эффективных советов, которые помогут вам справиться с этой навязчивой мыслью и обрести внутреннее спокойствие.

1. Примите свои мысли

Вместо того чтобы заставлять себя не думать о бывшем партнере, важно признать и принять эти мысли. Позвольте почувствовать боль.

2. Оцените свои эмоции

Важно признать и принять сложившуюся ситуацию. Позвольте себе скучать из-за потери отношений. Подавление эмоций только затянет процесс исцеления.

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3. Обдумайте и переживите

Найдите время, чтобы поразмышлять об отношениях. Упорядочьте свои мысли и эмоции по отношению к бывшему партнеру, сделав их ценной частью вашего опыта.

4. Избегайте самообвинений

Часто мы чувствуем ответственность за произошедшее, но очень важно не винить только себя. Не зацикливайтесь на своих мысленных недостатках. В отношениях принимают участие два человека, и важно признать, что обе стороны вносят свой вклад в их результат.

5. Отсутствие взаимности

Во многих отношениях взаимность не может быть гарантирована. Важно отпустить ожидание, что ваш бывший партнер ответит взаимностью на ваши чувства или действия. Отсутствие взаимности является распространенным явлением, и принятие этого факта является ключом к завершению отношений.

Напомним, мы рассказали о нескольких практических советах, которые помогут парам сохранить страсть в браке.

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