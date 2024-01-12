Как навсегда забыть бывшего партнера: 5 полезных советов
Справиться с постоянными мыслями о бывшем партнере может быть непросто, но психологи уверяют, что двигаться дальше действительно возможно. UAportal подготовил пять эффективных советов, которые помогут вам справиться с этой навязчивой мыслью и обрести внутреннее спокойствие.
1. Примите свои мысли
Вместо того чтобы заставлять себя не думать о бывшем партнере, важно признать и принять эти мысли. Позвольте почувствовать боль.
2. Оцените свои эмоции
Важно признать и принять сложившуюся ситуацию. Позвольте себе скучать из-за потери отношений. Подавление эмоций только затянет процесс исцеления.
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3. Обдумайте и переживите
Найдите время, чтобы поразмышлять об отношениях. Упорядочьте свои мысли и эмоции по отношению к бывшему партнеру, сделав их ценной частью вашего опыта.
4. Избегайте самообвинений
Часто мы чувствуем ответственность за произошедшее, но очень важно не винить только себя. Не зацикливайтесь на своих мысленных недостатках. В отношениях принимают участие два человека, и важно признать, что обе стороны вносят свой вклад в их результат.
5. Отсутствие взаимности
Во многих отношениях взаимность не может быть гарантирована. Важно отпустить ожидание, что ваш бывший партнер ответит взаимностью на ваши чувства или действия. Отсутствие взаимности является распространенным явлением, и принятие этого факта является ключом к завершению отношений.
Напомним, мы рассказали о нескольких практических советах, которые помогут парам сохранить страсть в браке.
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