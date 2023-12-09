UAportal рассказал, как не заснуть, когда нужно оставаться бодрым. Узнайте об эффективных и практических методах, которые помогут дольше бодрствовать.

Холодная вода

Когда человек начинает ощущать сонливость, он может брызнуть холодной водой на лицо. Шок от холодной воды поможет проснуться и сохранить бодрость. Кроме того, холодный душ тоже может быть действенным методом.

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Оставайтесь активными

Физическая активность также может вынудить организм не уснуть. Достаточно совершить небольшую прогулку, попрыгать или просто подвигаться, чтобы разогнать кровь. Усиленное кровообращение и потребление кислорода помогут сосредоточить разум и избежать сонливости.

Пейте больше воды

Поддержание уровня воды в организме может помочь бороться с усталостью. Пейте воду или травяной чай, чтобы оставаться бодрыми и избегать упадка сил, возникающего при обезвоживании. Избегайте сладких напитков, поскольку они могут привести к упадку энергии позже.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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