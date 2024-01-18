Как не заснуть за рулем: 5 полезных советов

Аварии, вызванные дремотой при выезде на полосу встречного движения, все чаще случаются на автодорогах. Для борьбы с этой проблемой UAportal подготовил несколько ценных советов, рекомендующих опытные водители.

Переключите свое внимание

Избегайте сна за рулем, активно отвлекая свое внимание от монотонного вождения. Опытные водители советуют изменять скорость или внимательно наблюдать за дорожным движением поблизости. Однако очень важно не зацикливаться на одном, поскольку это может привести к потере концентрации и сонливости.

Кофе или энергетические напитки

Когда появляется усталость, популярным советом является употребление кофе или энергетического напитка. Однако этот подход работает только в том случае, если вы хорошо отдохнули перед началом поездки. Энергетический напиток может обеспечить временный толчок бодрости, который длится около 30-40 минут.

Однако важно отметить, что следующие дозы оказывают все меньший эффект. Что касается кофе, то желательно пить его поближе к концу поездки, поскольку кофеин может увеличить частоту сердечных сокращений и сузить кровеносные сосуды. Очень важно запланировать отдых в течение 40 минут после употребления кофе, поскольку его действие выветривается и может наступить сонливость.

Оставайтесь активными

Сражайтесь с сонливостью, выполняя физические упражнения во время перерывов. Если сонливость подкрадывается, выйдите из машины и проделайте определенные упражнения. Ходьба или приседания могут быть полезны.

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Свежий воздух

Высокие температуры могут усилить сонливость, особенно во время летних путешествий. Включите кондиционер или опустите окна, чтобы уронить свежий воздух. Умывание холодной водой может эффективно бороться с сонливостью.

Путешествуйте с пассажирами

Присутствие пассажиров во время длительных путешествий очень ценно. Это особенно актуально, когда водитель начинает ощущать усталость. Чтобы предотвратить опасные моменты дремоты, может быть полезно иметь несколько пассажиров на заднем сиденье.

В результате водитель будет часто проверять зеркало заднего вида. Если веки водителя начинают опускаться, внимательные пассажиры могут быстро распознать признаки и разбудить находящегося на грани сна водителя.

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