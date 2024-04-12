Как обеспечить коту прохладу и комфорт в жаркую погоду: летние лайфхаки

Когда ртутный столбик термометра поднимается, важно позаботиться о том, чтобы кот оставался в прохладе и комфорте. UAportal подготовил несколько важных советов, которые помогут справиться с жарой в домашних условиях.

Понимание реакции котов на жару

Как и люди, коты по-разному реагируют на неблагоприятные температуры. Однако существуют общие типы поведения, которые они могут демонстрировать, когда на улице жарко.

Типичные реакции кошек на жару:

1. Поиск прохладных мест в доме.

2. Снижение аппетита.

3. Увеличение продолжительности сна.

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Признаки того, что вашей кошке может быть жарко:

1. Тяжелое дыхание, иногда с открытым ртом.

2. Вялость и сонливость.

3. Дрожь или судороги.

4. Излучение тепла тела.

5. Потение подушечек лап.

Профилактика перегрева кота

Поддержание подходящего микроклимата в помещении – ключ к комфортному самочувствию кота в жаркую погоду. Вот что вы можете сделать:

1. Регулировать окружающую среду:

- Развесьте на окнах влажные полотенца или простыни, чтобы повысить влажность.

- Создайте в доме легкий сквозняк, избегая прямых потоков воздуха возле кота.

2. Правильное управление водой и рационом:

- Убедитесь, что в миске кота всегда есть свежая вода.

- Избегайте подачи очень холодной воды, чтобы предотвратить риск простуды.

- Подумайте о переходе на легкоусвояемую пищу, отдавая предпочтение мясу курицы, индейки или кролика.

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3. Прохладные варианты отдыха:

- Держите дверь в ванную комнату открытой, поскольку там часто остается прохладнее и есть удобная поверхность, на которой может лежать кошка.

- Приобретите гидрогелевую подстилку или ошейник, чтобы помочь кошке эффективно переносить жару.

Что можно и чего нельзя делать во время жары

Хотя летом может возникнуть соблазн подстричь шерсть пушистой кошки, не следует этого делать. Шерсть помогает регулировать температуру тела. Вместо этого сосредоточьтесь на регулярном вычесывании, чтобы удалить излишки подшерстка.

Если ваш кот любит воду, вы можете аккуратно намочить его или вытереть лапы и нос влажным полотенцем. Некоторые кошки, которые любят воду, могут даже наслаждаться небольшой струйкой прохладной воды в ванне, чтобы охладиться.

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