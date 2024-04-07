Как обезопасить автомобиль в жаркую погоду: действенные лайфхаки

Лето – волшебное время года, полное интересных планов и приятных воспоминаний. Однако среди отпусков и каникул есть и темная сторона, которая требует нашего внимания. Жгучая жара и общая расслабленность часто способствуют повышению риска ДТП. UAportal рассказывает об основных опасностях, с которыми сталкиваются водители летом, и подсказывает, как их эффективно избежать.

Концентрируйтесь за рулем

Минимизируйте отвлекающие факторы во время движения, не пользуясь телефоном и удерживаясь от разговоров с другими пассажирами. Кроме того, старайтесь достаточно отдыхать перед поездкой.

Недосып опасен в течение всего года, но сочетание экстремальной жары на улице и прохлады в салоне автомобиля может неожиданно вызвать сонливость. Если вы чувствуете усталость во время движения, обязательно совершайте перерывы, пейте цитрусовый сок или газировку, а также избегайте употребления кофе в этой ситуации.

Будьте готовы к вождению в городе

Если вы начинающий водитель, прежде чем вернуться к вождению в городе, потренируйтесь на онлайн-тренажерах. Устраните все слабые места и тщательно ознакомьтесь со всеми правилами дорожного движения.

Желательно даже соблюдать эти правила во время поездок за город, в частности сигнализировать о поворотах, придерживаться полосы движения и скоростного режима, относясь к этим условиям, равно как и к повседневным поездкам на работу в городе. Кроме того, никогда не поддавайтесь искушению сесть за руль после употребления алкоголя, даже если это только бокал вина.

Горячие дороги

В некоторых регионах запрещено движение большегрузных автомобилей по автомагистралям при температуре выше 28 градусов.

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Учитывая состояние дорог, мы рекомендуем избегать поездок на дальние расстояния в часы пиковой жары. Планируйте свои путешествия на более прохладные часы дня, например рано утром или поздно вечером. Не забывайте регулярно оценивать состояние своих шин, поскольку качественная резина значительно снижает риск аварий вне зависимости от погодных условий.

Неожиданный дождь

Выбирайте летние шины, которые не только хорошо работают в жаркую погоду, но и эффективно разгоняют воду. Шины с симметричным, ненаправленным рисунком протектора повышают устойчивость на мокрых поверхностях, что делает их идеальными для промокших от дождя дорог.

Если вы чувствуете неуверенность при движении во время дождя или на незнакомой дороге, желательно вообще отказаться от поездки. Рассмотрите альтернативные виды транспорта, такие как такси или общественный транспорт, пока погода не улучшится.

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