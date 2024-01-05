Как обнаружить скрученный пробег: 3 эффективных лайфхака

При поиске подержанного автомобиля важно знать, что некоторые продавцы манипулируют показателями пробега, чтобы создать иллюзию меньшего километража и впоследствии получить более выгодную сделку. Попав на крючок такого обмана, вы можете переплатить и приобрести транспортное средство с большим износом, чем ожидалось. UAportal рассказал, на что обратить внимание при выборе подержанного авто.

Состояние руля

Одним из заметных признаков того, что пробег мог быть скручен, является плохое состояние руля. Если тканая поверхность выглядит потертой, изношенной или даже сильно поврежденной, покупатели должны отнестись к ситуации с осторожностью. Маловероятно, чтобы автомобиль с небольшим пробегом имел столь значительные повреждения обивки руля.

Читайте также: Как быстро почистить коврики в автомобиле: легкие способы

Накладки на педали

Еще одним прямым показателем активной и продолжительной эксплуатации автомобиля является износ накладок на педали. Значительный износ этих компонентов свидетельствует о том, что пробег автомобиля может быть не столь мал, как заявлено.

Замененные детали

Если под капотом есть следы замененных деталей, это явный намек на то, что автомобиль неоднократно подвергался ремонту или техническому обслуживанию.

Напомним, мы уже писали о том, как сделать ароматизатор воздуха для автомобиля своими руками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !