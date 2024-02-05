Как обновить интерьер кухни без капитального ремонта: 5 интересных советов

Обновление интерьера кухни без дорогостоящего ремонта может быть легким проектом. UAportal подготовил пять советов, которые помогут обновить помещение, не прибегая к капитальному ремонту.

Обновите текстиль

Простой и эффективный способ начать обновление кухни – изменить текстиль. Подумайте о смене штор, скатертей, полотенец и прихваток. Выбирайте яркие цвета и узоры, чтобы вдохнуть новую жизнь в ваш декор.

Измените планировку

Хотя кардинальные изменения могут быть невозможны, ищите возможности перепланировать кухню. Подумайте о том, чтобы найти новое место для холодильника или освободить место в шкафах. Вы даже можете убрать ненужный ящик и заменить его на открытую полку, чтобы создать ощущение пространства.

Используйте обеденную зону

Увеличьте пространство на маленькой кухне, отказавшись от традиционного стола и выбрав альтернативные варианты. Используйте подоконник в качестве обеденной зоны или приобретите раскладной стол, который можно прикрепить к стене. Это обеспечивает гибкость и экономит площадь.

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Обновите фасады шкафов

Подумайте, из чего сделаны фасады ваших шкафов, чтобы решить, как лучше освежить их внешний вид. Если они сделаны из дерева, то свежий слой краски может легко оживить их.

Для дверей из ДСП можно использовать самоклеющуюся пленку, чтобы придать им новый вид. В некоторых случаях может быть выгоднее заказать новые фасады, вместо того чтобы заменить всю кухню.

Измените цвета

Не бойтесь творчески подходить к другим элементам вашей кухни. Перекрасив холодильник или плиту над рабочей зоной в яркий цвет, можно мгновенно обновить общий вид. Эти небольшие изменения можно легко производить каждые несколько месяцев, чтобы ваша кухня оставалась яркой.

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