Как обновить старую мебель: 5 полезных советов

Старая мебель часто имеет чувство долговечности и мастерства, которое может превзойти некоторые современные изделия. Прежде чем спешно выбрасывать, подумайте об их перепрофилировании, чтобы добавить нотку шарма к дизайну вашего интерьера. UAportal рассказал, как вдохнуть новую жизнь в старую мебель.

Перекрасьте

Деревянную или металлическую мебель можно легко обновить с помощью нового слоя краски. Просто выберите цвет, соответствующий вашему дизайну, и наблюдайте, как старые шкафы, буфеты и стулья мгновенно станут обновленными.

Найдите новое назначение

Вместо того чтобы хранить старые чемоданы в каморке, почему бы не найти им новое предназначение? Превратите их в уникальную прикроватную тумбочку или туалетный столик в винтажном стиле. Эти изобретательные идеи не оставят безразличными поклонников винтажа.

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Обновление фурнитуры

Даже если предмет выглядит привлекательно, небольшое обновление фурнитуры может существенно изменить его вид. Замените устаревшие ручки, дверные петли, замки и другие детали.

Акцентируйте внимание

Если вам достался по наследству старый диван или любой другой большой предмет интерьера, пусть он займет центральное место. Подберите подходящие обои, светильники и текстиль, которые подчеркнут шарм и характер этой реликвии.

Перешивка обивки

Одним из наиболее эффективных способов изменить интерьер является перетяжка мебели. Заменив изношенную ткань или кожу ваши любимые предметы могут легко интегрироваться в любой интерьер без необходимости масштабных ремонтных работ.

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