Как обычный картофель сможет помочь в быту: 3 действенных лайфхака

Картофель и его шелуха могут служить отличными инструментами в руках опытных хозяек. В частности, их можно использовать в обиходе. UAportal делится лайфхаками, которые помогут вам в этом.

Замена патчей

Косметические патчи стали привычным дополнением к уходу за кожей, уменьшая отеки и скрывая кровоподтеки. Однако есть интересная альтернатива – обычный сырой картофель. Нарезав несколько кусочков и приложив их так же, как патчи, вы можете добиться подобных результатов без использования дорогостоящих косметических средств.

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Средство для мытья стекла

Забудьте о покупке дорогостоящих средств для мытья стекла. Секрет блестящих зеркал кроется в простоте обыкновенной сырой картофелины. Втирая ее в поверхность стеклянных изделий, вы можете добиться отличного результата.

Чистка ковров

Нарежьте картофельную шелуху на небольшие кусочки и равномерно разместите их на загрязненных участках. Оставьте их на два часа, а затем пропылесосьте.

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