Как очищать деликатные ткани, которые запрещено стирать в машинке: простые способы

Когда дело доходит до чистки деликатных вещей, которые нельзя стирать в стиральной машине, существуют некоторые лайфхаки. UAportal рассказывает, как обеспечить чистоту вещей без стирки.

Уксусный раствор для деликатных тканей

Когда дело доходит до стирки деликатных тканей, таких как шелк или шерсть, которые нельзя стирать в машине, раствор уксуса может творить чудеса. Приготовьте смесь из одной части уксуса с тремя частями воды в бутылке с распылителем. Затем загрязненные участки следует слегка сбрызнуть и осторожно протереть чистой тряпкой, чтобы удалить пятна и неприятные запахи.

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Пищевая сода для мягких игрушек

Мягкие игрушки со временем могут копить много пыли и грязи, поэтому их необходимо регулярно чистить. Вместо машинной стирки посыпьте их пищевой содой и оставьте на несколько часов. Затем с помощью пылесоса с насадкой-щеткой удалите соду.

Чистка декоративных подушек

Аккуратно нанесите мыльный раствор на загрязненный участок и промокните чистой влажной тряпкой. После чего дайте подушкам полностью высохнуть на воздухе, а затем разрыхлите их щеткой для ткани, чтобы восстановить их форму.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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