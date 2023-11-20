Как очистить бытовые приборы, не тратя много времени и средств: советы хозяек
На современном рынке специализированные магазины и сети предлагают широкий ассортимент бытовой химии для уборки. Однако бывают случаи, когда определенное чистящее средство может не оказаться дома. UAportal рассказывает, что делать в таких случаях.
- Чайник
Если в чайниках появляется известковый налет, есть обычное решение – внедрение лимонной кислоты. Разведите лимонную кислоту в емкости с одним литром воды, добавьте раствор в чайник и оставьте на несколько часов.
Если лимонной кислоты нет под рукой, вместо нее можно использовать обычный уксус. После использования уксуса тщательно промойте чайник.
- Стиральная машина
Также уксус эффективен для удаления накипи на нагревательном элементе стиральных машин. Раз в три месяца запускайте цикл стирки без одежды с тремя-четырьмя ложками лимонной кислоты, чтобы предотвратить внезапную поломку.
Еще одной распространенной проблемой стиральных машин является образование грибковых отложений на уплотнительной резине. В воде можно растворить хлорсодержащее средство, известное как "отбеливатель", и тщательно обработать резину и барабан. Оставьте раствор на деталях машины примерно на 30 минут, затем смойте его остатки.
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Предостережения по изделиям из нержавеющей стали
Когда дело доходит до чистки нержавеющей стали, важно избегать сильно кислотных веществ. В этом случае лимонная кислота или уксус являются эффективными и безопасными средствами.
- Кухонная вытяжка
Пищевая сода, смешанная с кипятком, творит чудеса для удаления жира. Разведите половину стандартной упаковки пищевой соды в тазике с кипятком, поместите фильтр кухонной вытяжки в раствор и дождитесь желаемого результата. В скором времени останутся только остатки жира, которые можно легко отчистить.
- Кастрюли и сковородки
Пищевая сода издавна используется для восстановления блеска кастрюль и сковородок. Она также удобна для чистки столового серебра и ювелирных украшений. Для устранения засоров к соде можно добавить уксус, чтобы получить эффективный очищающий раствор. Однако очень важно быть осторожным при использовании этой комбинации на тонких пластиковых поверхностях во избежание каких-либо неблагоприятных последствий.
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