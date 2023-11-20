Как очистить бытовые приборы, не тратя много времени и средств: советы хозяек

На современном рынке специализированные магазины и сети предлагают широкий ассортимент бытовой химии для уборки. Однако бывают случаи, когда определенное чистящее средство может не оказаться дома. UAportal рассказывает, что делать в таких случаях.

Чайник

Если в чайниках появляется известковый налет, есть обычное решение – внедрение лимонной кислоты. Разведите лимонную кислоту в емкости с одним литром воды, добавьте раствор в чайник и оставьте на несколько часов.

Если лимонной кислоты нет под рукой, вместо нее можно использовать обычный уксус. После использования уксуса тщательно промойте чайник.

Стиральная машина

Также уксус эффективен для удаления накипи на нагревательном элементе стиральных машин. Раз в три месяца запускайте цикл стирки без одежды с тремя-четырьмя ложками лимонной кислоты, чтобы предотвратить внезапную поломку.

Еще одной распространенной проблемой стиральных машин является образование грибковых отложений на уплотнительной резине. В воде можно растворить хлорсодержащее средство, известное как "отбеливатель", и тщательно обработать резину и барабан. Оставьте раствор на деталях машины примерно на 30 минут, затем смойте его остатки.

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Предостережения по изделиям из нержавеющей стали

Когда дело доходит до чистки нержавеющей стали, важно избегать сильно кислотных веществ. В этом случае лимонная кислота или уксус являются эффективными и безопасными средствами.

Кухонная вытяжка

Пищевая сода, смешанная с кипятком, творит чудеса для удаления жира. Разведите половину стандартной упаковки пищевой соды в тазике с кипятком, поместите фильтр кухонной вытяжки в раствор и дождитесь желаемого результата. В скором времени останутся только остатки жира, которые можно легко отчистить.

Кастрюли и сковородки

Пищевая сода издавна используется для восстановления блеска кастрюль и сковородок. Она также удобна для чистки столового серебра и ювелирных украшений. Для устранения засоров к соде можно добавить уксус, чтобы получить эффективный очищающий раствор. Однако очень важно быть осторожным при использовании этой комбинации на тонких пластиковых поверхностях во избежание каких-либо неблагоприятных последствий.

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