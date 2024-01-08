Как очистить душевую кабину: Эффективные лайфхаки

Чистота душевой кабины – одна из самых сложных проблем для владельцев домов, особенно потому, что ее стеклянная поверхность постоянно контактирует с водой. Однако UAportal рассказывает о проверенных методах, которые помогут сохранить душевую кабину блестящей.

1. Используйте действенную смесь для очистки

Один прекрасный метод не только обеспечивает тщательную очистку, но и защищает от быстрого загрязнения. Начните со смешивания пол-литра жидкого глицерина со стаканом воды. Затем добавьте несколько капель аммиака, чтобы завершить смесь. Эта комбинация известна своими отличными очистительными свойствами, что делает ее одним из лучших способов очищения душевой кабины.

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2. Простое решение

Несложный, но эффективный способ очищения душевой кабины – это создание смеси из обычной воды и аммиака. Добавьте столовую ложку нашатырного спирта на 1 литр воды, тщательно перемешав жидкости. После приготовления этого раствора смело приступайте к чистке душевой кабины.

3. Лимонная кислота

Лимонная кислота известна своей универсальностью как чистящее средство и является безопасной для стеклянных поверхностей. Начните с растворения пачки лимонной кислоты в пол-литра воды. Обильно нанесите средство на всю поверхность душевой кабины. Оставьте примерно на 30 минут, чтобы лимонная кислота начала действовать.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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