Как очистить грязный подоконник: советы

UAportal подготовил три эффективных решения, как сделать грязные подоконники снова белыми. Эти методы практически и бюджетны, с использованием обычных бытовых ингредиентов. Вам не нужно полагаться на дорогие чистящие средства, когда вы можете достичь отличных результатов, используя эти простые советы.

Простой способ сделать грязные подоконники снова белыми

Создайте смесь из равных частей уксуса и воды в бутылке с пульверизатором. Нанесите раствор на грязные подоконники и оставьте на несколько минут. После этого вытрите раствор тряпкой из микрофибры.

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Метод с пищевой содой

Пищевая сода – полезный инструмент, когда дело доходит до очищения грязного подоконника. Насыпьте большое количество соды на подоконник и смочите тряпку или губку водой.

Потрите поверхность круговыми движениями, позволяя соде удалить грязь и копоть. Закончив, протрите подоконник чистой тряпкой.

Используйте силу лимонного сока

Лимонный сок – это естественный и эффективный способ очистки грязных подоконников. Выжмите свежий лимонный сок на подоконник и оставьте его на несколько минут. Кислотность лимонного сока расщепит грязь и пятна.

Затем влажной тряпкой или губкой протрите остатки, и вы увидите чистые и белые подоконники. Это натуральное чистящее средство не только очищает, но и оставляет после себя освежающий цитрусовый аромат.

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