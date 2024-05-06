Как очистить кафельные кухонные фартуки: лайфхаки, которые помогут всего за 5 минут

Уход за кафельным кухонным фартуком не должен занимать много времени. UAportal узнал несколько эффективных способов его очищения.

Уксус и пищевая сода

Паста из равных частей уксуса и пищевой соды способна творить чудеса. Нанесите пасту на загрязненный участок и оставьте на несколько минут, затем удалите губкой или щеткой. Промойте участок теплой водой и наблюдайте, как пятна быстро исчезают.

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Лимонный сок

Быстрый способ очистить кафельный кухонный передник – разрезать лимон пополам и потереть пятна. Естественная кислотность лимона эффективно расщепляет стойкие пятна. Через несколько минут смойте теплой водой, и передник будет выглядеть чистым и блестящим.

Метод очистки паром

Наполнив чайник водой и доведя до кипения, аккуратно подержите его над загрязненными участками. Высокая температура и влага эффективно растворяют грязь. После этого протрите фартук чистой тряпкой, и он вернется к своему первоначальному виду в считанные минуты.

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