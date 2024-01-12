Как очистить ковер без химчистки: 3 действенных лайфхака

Когда дело доходит до чистки ковра, следует рассмотреть альтернативные методы, прежде чем обращаться к химчистке. UAportal рассказал о проверенных домашних средствах, которые вам могут помочь в этом.

Чайная заварка

Для светлых пятен на темных коврах простая заварка может творить чудеса. Начните с равномерного распределения использованной чайной заварки по загрязненной поверхности. Дайте ему полностью высохнуть, а затем удалите остатки с помощью пылесоса.

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Уксусный раствор

Уксусный раствор – отличный вариант для разных пятен на коврах. Приготовьте смесь, разведя 20 мл столового уксуса в литре воды. Смочите тряпку в растворе и аккуратно промокните загрязненный участок.

Приблизительно через 20 минут удалите остатки чистой сухой тряпкой. В завершение пропылесосьте ковер, чтобы восстановить его первозданный вид.

Сода и соль

Для удаления устойчивых жирных пятен на ковре невероятно эффективно сочетание соды и соли. Смешайте эти два ингредиента в равных частях и посыпьте смесью пораженный участок. Оставьте примерно на 30 минут, чтобы она поглотила жир, а затем с помощью пылесоса удалите остатки.

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