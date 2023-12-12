Как очистить ковер от волос и шерсти: Эффективные советы

UAportal рассказал о практических и эффективных методах чистки ковров. Узнайте, как с помощью этих трех лайфхаков можно избавиться от волос и шерсти на ковре.

Валик с липучкой

Эффективный лайфхак для очищения ковра от волос и шерсти заключается в использовании валика с липучкой. Просто проведите валиком по ковру. Этот метод предлагает быстрое и простое решение для поддержания чистоты.

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Резиновая щетка

Еще один полезный совет – провести по ковру резиновой щеткой, чтобы вызвать статическое электричество от трения, которое притягивает шерсть и волосы. После того как соберется достаточное количество, его можно легко собрать и выбросить в помойку.

Скребок

Действенный способ удаления ворса из ковров – использование скребка. Проводя скребком по ковру в одном направлении, волосы начинают собираться в клубок. После чего его можно просто собрать и выбросить.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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