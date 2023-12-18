Как очистить кухонную плитку от жира: Советы хозяйкам

Удерживать кухню чистой и убранной является важной составляющей бытового комфорта. Одной из основных задач при этом является борьба с накапливающимся на плитке жиром. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут вернуть плитке первоначальный блеск.

Использование быстрого уксусного раствора

Равную смесь белого уксуса и воды следует смешать в бутылке с распылителем. После нанесения на жирную плитку этот раствор следует оставить на несколько минут, затем вытереть тряпкой из микрофибры, чтобы получить блестящую поверхность. Кислотность уксуса помогает расщеплять жир, облегчая процесс очищения.

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Использование скраба из пищевой соды

Сделайте пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды. Аккуратно отчистите жирную плитку, используя пасту и губку или мягкую щетку. Абразивная природа соды помогает приподнять и удалить жир, в результате чего плитка становится блестящей. После чистки тщательно промойте плитку водой, чтобы завершить процесс.

Метод очистки паром

Ручной пароочиститель может производить высокотемпературный пар, которым следует обрабатывать жирную плитку. Тепло пара эффективно растворяет жир, тем самым облегчая его вытирание. Этот метод не только обеспечивает чистоту плитки, но дезинфицирует ее без использования агрессивных химических средств.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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