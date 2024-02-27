Как очистить лобовое стекло от налета и мошек: 3 эффективных лайфхака

Лайфхаки, которые помогут избавиться от грязи на лобовом стекле

UAportal рассказал о простых и экологических лайфхаках для очистки лобового стекла от налета и мошек. Узнайте, как, с помощью подручных материалов, можно добиться безупречного результата.

Уксусный раствор

Смешайте равные части белого уксуса и воды в бутылке с распылителем. Этот раствор следует обильно нанести на лобовое стекло, уделяя особое внимание участкам с налетом и мошками. Оставьте средство на несколько минут, чтобы оно растворилось и разрыхло мусор. Затем, с помощью салфетки из микрофибры, протрите раствор и налет, оставив лобовое стекло чистым и прозрачным.

Кофейная гуща

Зернистость кофейной гущи действует как мягкий пилинг, помогая удалить стойкие отложения и мошки. После того как все лобовое стекло будет обработано, остатки можно вытереть влажной тряпкой. Далее вымойте его обычным моющим средством, чтобы удалить остатки и оставить поверхность без разводов.

Сушильная салфетка

Смоченной в воде сушильной салфеткой можно мягко протереть лобовое стекло и сосредоточиться на участках с отложениями и мошками. Смягчающие свойства помогают разрыхлить и снять загрязнения, что улучшит его удаление.

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