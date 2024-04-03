Как очистить мясорубку после использования: 3 полезных лайфхака

Существуют полезные лайфхаки, которые обеспечивают практические решения для поддержания чистоты и эффективности мясорубки. UAportal рассказал, что следует знать, чтобы достичь отличных результатов.

Использование хлеба

Очистку мясорубки можно упростить, используя хлеб. После работы разберите устройство и удалите остатки мяса. Затем пропустите кусочек хлеба через мясорубку, чтобы собрать остатки, ведь он впитывает жир и масло.

Замораживание деталей

Еще один эффективный совет для очистки мясорубки после использования – заморозить ее части перед чисткой. Поместив детали в морозильную камеру примерно на 30 минут, остатки мяса или жира затвердеют, и их будет легче удалить. После охлаждения осторожно соскребите остатки небольшой щеткой или зубочисткой.

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Уксус

Для тщательной очистки мясорубки воспользуйтесь раствором уксуса. После разборки замочите детали в смеси равных частей воды и белого уксуса примерно на 30 минут.

Кислотные свойства помогают расщеплять стойкие остатки мяса или жира. После этого почистите детали щеткой, тщательно промойте их и полностью высушите, чтобы ваша мясорубка стала блестяще чистой и не обладала неприятным запахом.

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