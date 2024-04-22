Как очистить серебро в домашних условиях: действенные способы

Абсолютно каждый хочет, чтобы серебряные украшения как можно дольше оставались блестящими и чистыми. UAportal рассказывает, как можно очистить изделия без вреда и в домашних условиях.

Пищевая сода и фольга

Серебро можно очистить с помощью пищевой соды и алюминиевой фольги: простелите в глубокую миску фольгу блестящей стороной вверх, наполните горячей водой и добавьте 1-3 столовые ложки соды. Потускневшие серебряные изделия следует аккуратно поместить в раствор, убедившись, что каждая деталь касается поверхности, примерно на 5-10 минут. После замачивания изделия следует промыть и досуха отполировать мягкой тканью.

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Зубная паста

Еще один эффективный лайфхак для очистки серебра – использование негелевой зубной пасты. Небольшое количество следует нанести на влажную тряпку, а затем аккуратно потереть потемневшие участки украшения.

Уксус и пищевая сода

Простой, но эффективный лайфхак для очистки серебра – замочить потемневшие изделия в смеси белого уксуса и пищевой соды. Украшения следует положить в глубокую миску и залить уксусом, добавив в смесь несколько столовых ложек соды, оставьте на 2-3 часа. После этого тщательно промойте изделия и хорошо высушите их.

Напомним, часто украшения из серебра и некоторая бижутерия начинают тускнеть и темнеть. Мы рассказали о легком способе, который поможет решить эту проблему.

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