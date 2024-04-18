Как очистить сковороду от нагара: простые способы

Когда дело доходит до поддержания вашей сковороды в идеальном состоянии, иметь в арсенале эффективные методы очистки необходимо. UAportal выяснил, какими способами пользуются опытные домохозяйки.

Уксус и пищевая сода

Чтобы очистить сковороду, наполните сосуд водой и уксусом в соотношении 1/1, а затем доведите смесь до кипения. После закипания уберите сковороду из огня и добавьте две столовые ложки пищевой соды. Подождите, пока шипение исчезнет, а затем с помощью неабразивной губки удалите оставшиеся остатки нагара.

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Соляно-масляный скраб

Чтобы эффективно очистить сковороду, посыпьте ее большим количеством соли, затем налейте небольшое количество масла. Бумажным полотенцем вотрите смесь в поверхность сосуда, уделяя особое внимание местам с пригоревшей пищей. После того как сковорода станет чистой, ее нужно промыть теплой водой и вытереть насухо.

Лимон и вода

Чтобы очистить сковороду природным средством, возьмите лимон, разрежьте пополам и выжмите сок на грязную поверхность, после чего наполните водой. Поставьте сковороду на плиту и доведите смесь до кипения, оставив на несколько минут, чтобы она подействовала. Вылейте жидкость, а половинками лимона почистите сковородку, природная кислота фрукта разъест пригоревшие остатки пищи.

Напомним, мы уже писали о пяти действенных способах, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

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