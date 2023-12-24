Как очистить сковороду от нагара: Советы от бабушки

Важным аспектом кулинарного искусства является уход за кухонными сосудами. Вместе с UAportal, узнайте, как быстро и эффективно очистить сковороду от нагара.

Быстрый уксусный раствор

Очистить пригоревшую сковороду можно, наполнив ее ровными частями воды и уксуса и доведя до кипения. После того как она прокипит несколько минут, снимите ее с огня и добавьте 2 столовых ложки пищевой соды. Дайте настояться несколько часов, а затем приступайте к удалению пригоревших остатков с помощью губки.

Читайте также: Пять действенных способов, чтобы к сковороде ничего не прилипало

Метод кетчупа

Еще один эффективный совет – нанесите кетчуп на пригоревшие участки сковородки и оставьте его примерно на 30 минут. Кислотность соуса помогает расщепить пригоревшие остатки. После того как кетчуп высохнет, сковороду следует почистить неабразивной губкой и промыть водой.

Кипячение апельсиновых корок

Очистку пригоревшей сковородки можно также добиться, если кипятить апельсиновые корки. Натуральные масла, присутствующие в кожуре, помогают расщеплять пригоревшую пищу, облегчая ее отмывание. Этот метод не только оставляет сковороду безупречно чистой, но и придает ей прекрасный цитрусовый аромат.

Напомним, что сковорода – один из основных элементов в арсенале любой домохозяйки. Главная проблема в том, что сковород существует большое разнообразие, а вместе с тем и возможности их использования. Поэтому UAportal рассказывает, как выбрать действительно качественную сковороду.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!