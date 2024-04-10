Как очистить стеклянную крышку от любых загрязнений: 5 эффективных советов

Поддерживать стеклянные крышки чистыми очень важно. UAportal подготовил несколько простых, но эффективных способов достичь отличных результатов.

Уксус и пищевая сода

Один из эффективных методов состоит в том, чтобы посыпать крышку пищевой содой, а затем сбрызнуть ее белым уксусом. Смесь следует оставить на несколько минут, чтобы разрыхлить загрязнение. После этого крышку можно аккуратно почистить губкой или мягкой щеткой и тщательно промыть.

Мыло и теплая вода

Для более обычного подхода стеклянную крышку можно замочить в теплой мыльной воде приблизительно на 15-20 минут, чтоб ослабить загрязнение. Затем мягкой губкой или тряпкой следует осторожно вытереть остатки. Крышку нужно промыть чистой водой и тщательно высушить, в результате чего на ней не будет никаких загрязнений.

Скраб с лимоном и солью

Натуральный скраб из соли и лимона – еще один эффективный способ очистки стеклянной крышки. Следует посыпать соль, затем половинкой лимона протереть поверхность. Абразивность и кислотные свойства помогают удалить загрязнения и остатки с крышки.

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Уксус и вода

Из равных частей белого уксуса и воды следует приготовить смесь и налить в бутылку с распылителем. Затем раствор следует распылить на стеклянную крышку и оставить на несколько минут. После этого крышку следует протереть салфеткой из микрофибры или бумажным полотенцем.

Используйте паровой очиститель

Для ищущих эффективный способ очистки можно воспользоваться ручным пароочистителем. Пара помогает разрыхлить стойкие загрязнения и облегчает их вытирание. Пароочиститель следует держать близко к поверхности стекла и перемещать по крышке для обеспечения тщательного покрытия.

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