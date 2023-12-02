Как очистить столовые приборы из нержавеющей стали: эффективные советы

UAportal дает три совета, которые смогут помочь эффективно почистить столовые приборы из нержавеющей стали. Эти три лайфхака помогут сделать столовые приборы сияющими.

Вода и уксус

Прокипятите столовые приборы в смеси воды и уксуса. Кислотные свойства уксуса помогут удалить стойкие пятна и вернуть блеск. После кипячения тщательно промойте столовые приборы и протрите их салфеткой.

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Лимон

Еще один трюк для восстановления блеска старых столовых приборов из нержавеющей стали – прокипятите их в лимонной воде. Разрежьте лимон пополам и выжмите сок в кастрюлю с водой. Опустите столовые приборы в кастрюлю и дайте закипеть. Содержащиеся в лимоне натуральные кислоты помогут устранить потускнение или пятна на поверхности. После этого промойте столовые приборы водой и тщательно высушите.

Пищевая сода

Если у вас нет уксуса или лимона, пищевая сода может творить чудеса с вашими столовыми приборами из нержавеющей стали. Наполните кастрюлю водой и добавьте несколько столовых ложек соды. Уложите приборы в кастрюлю и доведите до кипения. Сода будет действовать как мягкий абразив, удаляя стойкие пятна или тусклость. После кипячения тщательно промойте столовые приборы и протрите их тряпкой.

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