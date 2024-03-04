Как очистить утюг от нагара: действенные способы

Избавиться от стойкого нагара на утюге можно легко с помощью простых бытовых средств, таких как уксус, пищевая сода, лимонный сок и соль. UAportal выяснил, что эти природные методы являются безопасными и практичными способами для борьбы с этой проблемой.

Уксус и пищевая сода

Способ быстрой очистки утюга от нагара с помощью смеси уксуса и пищевой соды является достаточно эффективным. Для начала следует приготовить пасту, соединив равные части этих ингредиентов, а затем нанести ее на подошву утюга. Важно оставить пасту на несколько минут, а затем осторожно почистить поверхность мягкой тканью или губкой.

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Зубная паста

Еще один способ очистки утюга от нагара – использование зубной пасты. Можно нанести небольшое количество не гелевой пасты на подошву утюга и осторожно почистить поверхность мягкой тканью. Наконец, следует протереть все влажной тряпкой, чтобы удалить остатки средства.

Лимонный сок и соль

Еще один эффективный метод заключается в создании раствора из лимонного сока и соли в равных частях до образования пасты. Затем эту пасту следует нанести на подошву утюга и оставить на несколько минут. После этого поверхность можно почистить мягкой тканью, используя абразивную природу соли для удаления нагара.

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