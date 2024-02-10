Как очистить утюг от накипи: 3 эффективных лайфхака

Очистка утюга от накипи является важной задачей технического обслуживания для обеспечения ее оптимальной работы. UAportal рассказал, что соблюдая три проверенных метода, вы сможете эффективно очистить устройство.

Уксусный раствор

Сделайте раствор, смешав уксус и воду в равных частях, соблюдая пропорцию 1:1. Налейте эту смесь в резервуар для утюга, заполнив его примерно на 1/4 объема. Включите режим очистки, если он есть, или установите максимальный уровень нагрева, держа его в вертикальном положении.

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Когда утюг нагреется, поставьте его горизонтально над тазиком или тряпкой и выпускайте пару, пока уксусный раствор не исчерпается. Повторите процесс, используя обычную воду для тщательной промывки.

Лимонная кислота

Растворите 20-30 г порошка лимонной кислоты в стакане воды, а затем залейте эту смесь в резервуар для воды. Чтобы эффективно очистить утюг, выполните те же действия, что и в случае с уксусом.

Газированная вода

Наполните резервуар утюга обычной, неароматизированной газировкой до максимальной отметки и начните нагревать утюг. Во время этого процесса вручную выпустите пару или активируйте функцию самоочистки, если она имеется. Этот метод также требует дальнейшего ополаскивания чистой водой для удаления остатков средства.

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