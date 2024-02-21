Как очистить ванну от устаревшего налета и ржавчины: Три эффективных средства

Очистка ванны от старого налета и ржавчины может быть сложной задачей, но с помощью правильных методов можно вернуть ей первоначальный блеск. UAportal разобрался в этом вопросе и собрал эффективные советы для достижения безупречного вида ванны.

Метод с содой и уксусом

Чтобы очистить ванну от старого налета и ржавчины, можно начать с посыпания поверхности пищевой содой, а затем распылить смесь белого уксуса и воды. Смесь следует оставить на 15-20 минут, после чего почистить поверхность губкой или щеткой. После этого ванну следует тщательно промыть теплой водой, чтобы получить чистую и блестящую поверхность.

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Лимонно-солевой раствор

Еще один эффективный совет для очистки ванны от старого налета и ржавчины – разрезать лимон пополам и окунуть его в соль. Затем поверхность ванны следует осторожно почистить лимоном, используя соль как естественный абразив. После скрабирования ванну следует промыть водой, чтобы удалить все остатки и получить свежую и чистую ванну.

Метод с использованием перекиси водорода

Третьей рекомендацией для удаления старого налета и ржавчины в ванне является использование перекиси водорода. Нанесите немного перекиси на пораженные участки и оставьте на несколько минут, чтобы разрыхлить отложения. После этого ванну следует почистить губкой или щеткой, чтобы удалить разрыхленный налет и ржавчину. Затем все следует тщательно промыть водой, чтобы достичь безупречного результата.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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