Как очистить водопроводную воду в домашних условиях: Полезные лайфхаки

Когда речь идет об обеспечении доступа к чистой водопроводной воде в домашних условиях, существуют разные эффективные методы ее очистки без использования фильтров. UAportal рассказывал, что эти способы могут быть особенно полезны в экстренных ситуациях.

Кипячение воды

Доведя воду до кипения в течение как минимум одной минуты, можно убить бактерии, вирусы и паразиты. После кипячения воде следует дать остыть перед употреблением. Этот метод особенно полезен в чрезвычайных ситуациях или когда доступ к другим методам очистки ограничен.

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Использование чистой ткани

Еще один способ очистки водопроводной воды в домашних условиях без фильтров состоит в использовании чистой ткани или кофейного фильтра для процеживания осадка из воды. Переливая воду через ткань или кофейный фильтр в чистый контейнер, вы удаляете видимые частицы или примеси. Это особенно важно для водопроводной воды, которая может быть безопасна, но содержит осадок. Хотя такой подход не устраняет микроорганизмы, но он может эффективно очистить воду от более крупных примесей.

Добавление лимона

Практическим методом улучшения вкуса водопроводной воды и уничтожения некоторых видов бактерий является добавление нескольких капель лимонного сока. Кислотность лимонного сока может нейтрализовать некоторые микроорганизмы. Хотя это не гарантированный метод очистки, добавление лимона может улучшить вкусовые качества воды в крайнем случае.

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