Как определить размер кольца: простые и эффективные лайфхаки

Когда дело доходит до определения идеального размера кольца, использование простых, но эффективных методов может облегчить этот процесс. UAportal узнал интересные способы измерения размера кольца с помощью предметов повседневного потребления.

Бумага и линейка

Полоски бумаги нужно повернуть вокруг основания пальца и отметить места, где она накладывается друг на друга. Затем с помощью линейки можно измерить длину в миллиметрах. Чтобы найти размер на основе измерения, можно обратиться в таблицу размеров кольца.

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Нить

Лайфхак использование нити для определения размера кольца состоит в том, чтобы повернуть нить вокруг пальца и отметить точку пересечения. Затем длину можно измерить с помощью линейки. Чтобы найти подходящий размер кольца, можно также воспользоваться таблицей размеров кольца.

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