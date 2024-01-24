Как опытные хозяйки используют губки для мытья посуды: 3 полезные лайфхаки

Стандартные губки для мытья посуды являются основным предметом домашнего обихода из-за их незаменимой роли в повседневной уборке. Однако губки для мытья посуды могут быть универсальными инструментами, выходящими за рамки своего основного предназначения. UAportal подготовил три интересных лайфхака, как по-другому использовать эти губки.

Сохраните целостность мыла

Регулярное использование часто уменьшает консистенцию мыла, в первую очередь из-за частого контакта с водой. Традиционные мыльницы не способны эффективно решить эту проблему.

Вместо того чтобы класть кусок мыла непосредственно на мыльницу, попробуйте сначала положить губку. Это не только смягчит мыло, но и впитает лишнюю влагу.

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Средство для чистки

Одним из постоянных неудобств, возникающих при уборке, является постоянная необходимость повторно наносить моющее средство на губку. Однако есть один хитрый прием, чтобы снизить эту зависимость.

Сохраняйте небольшие остатки мыла, которые обычно выбрасываются. С помощью ножа сделайте надрез на боку губки и вложите туда мыло. Перед использованием ее нужно только быстро прополоскать под водой.

Для шитья

Многие опытные домохозяйки увлекаются шитьем и вышивкой, что требует надлежащего хранения швейных аксессуаров. Удивительно, но обычная губка может сыграть важную роль в аккуратной организации ваших швейных принадлежностей.

Подумайте об использовании губки в качестве компактного решения для хранения игл. Ее мягкий, впитывающий материал делает ее идеальной подушкой для хранения этих деликатных предметов.

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