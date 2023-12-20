Как отбелить кроссовки в домашних условиях: 3 действенных лайфхака

С этими эффективными методами поддерживать белую обувь в чистоте очень просто. UAportal подготовил 3 лайфхака, которые помогут вам в этом.

Сода и уксус

Чтобы быстро почистить белую обувь, можно образовать густую пасту, смешав в миске равные части пищевой соды и белого уксуса. Используя старую зубную щетку, пасту можно нанести на обувь, обрабатывая все загрязненные участки. Затем пасту нужно вытереть влажной тряпкой и оставить обувь сохнуть на воздухе.

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Лимонный сок

Со стойкими пятнами на белых кроссовках можно справиться с помощью свежего лимонного сока. Первый шаг – выжать сок лимона на щетку и мягко почистить загрязненные участки обуви. Следующий шаг – оставить кроссовки на солнце на несколько часов, чтобы лимонный сок начал действовать.

Стиральная машина

Для белой обуви простым решением является стирка в стиральной машине. Первым делом удалите из обуви любую грязь щеткой и мылом. Следующим шагом будет поместить обувь в наволочку, завязать отверстие наволочки резинкой и постирать ее на щекотливом режиме в холодной воде.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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