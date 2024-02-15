Как отбелить кухонные полотенца: 5 советов от опытных домохозяек

Узнайте об эффективных натуральных методах отбеливания кухонных полотенец без использования агрессивных химикатов. От использования лимонного сока и солнечного света до создания домашних цитрусовых очистителей, UAportal рассказал, что эти методы являются экологичными.

Лимонный сок и солнечный свет

Лимонный сок и солнечный свет можно использовать для естественного отбеливания кухонных полотенец. Их следует замочить в смеси лимонного сока и воды на несколько часов, а затем разложить под прямыми солнечными лучами. Это сочетание естественным образом отбелит полотенца и удалит какие-либо пятна или изменения цвета.

Отбеливатель на основе кислорода

Отбеливатель на основе кислорода можно рассматривать как средство отбеливания и освещения кухонных полотенец. Этот тип отбеливателя нетоксичен и безопасен для цветных тканей. Важно следовать инструкциям на упаковке продукта по правильному разведению и времени замачивания.

Уксус и пищевая сода

Натуральный отбеливающий раствор можно сделать с помощью уксуса и пищевой соды. Для этого наполните большое ведро или таз горячей водой, добавьте стакан уксуса и полстакана пищевой соды. Замочите полотенца в этой смеси на несколько часов, а затем постирайте обычным способом.

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Бура и горячая вода

Сочетание буры и горячей воды может эффективно отбелить и продезинфицировать кухонные полотенца. Чтобы воспользоваться этим методом, растворите пол стакана буры в горячей воде, оставьте полотенца на несколько часов, а затем постирайте их в стиральной машине с обычным моющим средством.

Цитрусовые

Домашний очиститель можно сделать из апельсиновой или грейпфрутовой шкурки. Просто положите его в банку с белым уксусом и оставьте на несколько недель. Затем процедите жидкость и используйте ее в качестве натурального отбеливателя для кухонных полотенец.

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