Как отбелить любимую футболку: советы опытных хозяек

Сохранить свежесть и яркость одежды можно с помощью обычных способов. UAportal рассказывает о лайфхаках, которые помогут спасти вашу любимую белую футболку.

Замачивание в растворе пищевой соды

Один из эффективных способов отбелить одежду – замочить ее в смеси пищевой соды и воды. Этот метод помогает вывести пятна и осветить ткань, не причиняя ей вреда. Просто смешайте раствор воды и пищевой соды, затем замочите вещи на несколько часов, после чего постирайте как обычно.

Использование лимонного сока

Еще один способ отбелить одежду – использовать лимонный сок. Содержащаяся в лимоне природная кислота помогает осветлить ткань и удалить пятна. Смешайте одну часть сока с тремя частями воды, затем замочите одежду в этом растворе на несколько часов, после чего постирайте обычным способом.

Читайте также: 5 простых и доступных способов удалить жирные пятна из ткани

Кислородный отбеливатель

Кислородный отбеливатель поможет вывести сильные и устаревшие пятна. Этот тип средства менее жесткий, чем хлорный, а также безопасен для цветной одежды. Главное следуйте инструкциям на этикетке и обязательно полностью растворите отбеливатель в воде, прежде чем поместить туда одежду.

Уксусное полоскание

Использование уксуса в качестве ополаскивателя для одежды поможет удалить остатки мыла и осветить ткань. Просто добавьте пол чашки дистиллированного белого уксуса на исходе стирки и дайте одежде высохнуть на солнце, если это возможно. По мере высыхания запах уксуса рассеивается.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !