Как отбелить одежду в домашних условиях: 5 простых советов

Белая одежда часто ассоциируется с элегантностью и изысканным вкусом. Однако сохранить ее белизну может быть непросто, а частое использование химических отбеливателей может повредить щекотливые ткани, такие как шелк, трикотаж и тюль. UAportal рассказал о нескольких эффективных способах отбеливания одежды в домашних условиях с помощью натуральных ингредиентов.

Перекись и нашатырный спирт

Создайте раствор, смешав перекись водорода и нашатырный спирт в пропорции 2:1. На 1 литр теплой воды должно хватить примерно 2 чайные ложки средства. Замочите одежду в этой смеси на час, затем постирайте ее как обычно или тщательно прополощите.

Морская соль

Растворите морскую соль в теплой воде, используя соотношение 20 г соли на литр. После обычной стирки замочите одежду в растворе примерно на 30 минут, а затем прополощите ее в холодной воде. Этот способ помогает эффективно восстановить цвет.

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Раствор марганца

Приготовьте насыщенный раствор марганца, добавив 20 г на каждый литр воды. Тщательно намыльте белье мягким мылом и окуните его в раствор в час. После этого тщательно прополощите одежду водой.

Кипячение

Кипячение является высокоэффективным методом отбеливания одежды и устранения устойчивых пятен. Однако очень важно проверить этикетку одежды, чтобы убедиться, что она выдерживает горячую воду.

Слабый раствор синьки

Чтобы отбелить пожелтевшие рубашки или белые вещи, воспользуйтесь раствором синьки с водой. На 1 литр воды вам понадобится всего около 7 капель средства.

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