Как отбелить пожелтевший подоконник: 4 действенных средства

UAportal рассказал о простых, но эффективных методах отбеливания пожелтевшего подоконника. Узнайте, как очистить свое пространство с помощью этих проверенных советов.

Пищевая сода

Чтобы отбелить пожелтевший подоконник, можно создать пасту из пищевой соды и уксуса. Нанесите пасту на пожелтевшие участки и оставьте примерно на 10-15 минут. После этого почистите подоконник щеткой или губкой и промойте водой.

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Лимонный сок

Эффективным методом отбеливания желтого подоконника является использование лимонного сока. Свежий лимонный сок выжмите на пожелтевшие участки и оставьте на 5-10 минут. Затем подоконник протрите губкой или тряпкой и промойте водой.

Раствор перекиси водорода

Раствор перекиси водорода и воды можно также использовать для отбеливания желтого подоконника. Смешайте равные части этих ингредиентов в пульверизаторе и распылите на пожелтевшие участки. Подождите несколько минут и протрите раствор чистой тряпкой.

Уксус

Еще один мощный ингредиент для отбеливания желтого подоконника – белый уксус. Части уксуса и воды смешайте в пульверизаторе и распылите на пожелтевшие участки. После того как средство постоит несколько минут, протрите его влажной тряпкой.

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