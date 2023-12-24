Как отбелить швы в ванной комнате: 3 простых лайфхака

UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут отбелить швы в ванной комнате. Кроме того, в которых используются натуральные ингредиенты, гарантирующие удобство и легкость применения. Эти советы сэкономят время и усилия, обеспечив видимый результат.

Уксус и пищевая сода

Чтобы быстро и легко отбелить швы в ванной, смешайте равные части уксуса и пищевой соды до образования пасты. Нанесите смесь на швы, убедившись, что она покрывает все участки. Оставьте на 15 минут, затем очистите зубной щеткой или щеткой для чистки.

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Лимонный сок

Выжмите свежий лимонный сок на загрязненный шов и оставьте примерно на 10 минут. Естественная кислотность лимонного сока действует как отбеливающее средство. После окончания замачивания осторожно очистите швы щеткой или губкой.

Перекись водорода

Разведите перекись водорода в равном количестве воды и перелейте в бутылку с распылителем. Тщательно и равномерно нанесите смесь на загрязненную затирку, разбрызгивая ее на все участки. Оставьте на 20 минут, а затем вытрите раствор тряпкой или бумажным полотенцем, чтобы швы стали сухими и чистыми.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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