Как отбелить воротник и манжеты рубашки: 3 эффективных лайфхака

Узнайте о простых и эффективных методах, как легко отбелить воротник и манжеты рубашки. UAportal рассказал о практических лайфхаках с использованием повседневных предметов быта.

Замачивание в уксусном растворе

Тазик следует наполнить раствором из одной части белого уксуса и трех частей воды. Воротник и манжеты следует замочить примерно на час.

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После этого их можно аккуратно почистить мягкой щеткой, чтобы удалить всю грязь. Впоследствии рубашку следует прополоскать в холодной воде и оставить сушиться на воздухе.

Использование лимонного сока и пищевой соды

Создав пасту из равных частей лимонного сока и пищевой соды, ее можно нанести непосредственно на воротник и манжеты рубашки. Оставьте ее на 30 минут, затем осторожно сотрите влажной щеткой.

Применение раствора перекиси водорода

Смесь из равных частей перекиси водорода и воды можно приготовить в миске. Его можно нанести на воротник и манжеты. Если оставить рубашку примерно на 15 минут перед стиркой, перекись водорода начнет действовать как отбеливатель, и изделие станет белоснежным и чистым.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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