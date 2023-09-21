Как отбелить зубы в домашних условиях

UAportal подготовил статью, которая поможет безопасно достичь белой улыбки дома. Вы узнаете, как добиться более яркой и более уверенной улыбки.

Отбеливающая зубная паста

Отбеливающие зубные пасты содержат мягкие абразивы, помогающие удалить поверхностные пятна. Следует чистить зубы не менее двух минут, обеспечивая обработку всех участков полости рта. После чистки рекомендуется тщательно прополоскать рот водой.

Пищевая сода

Можно приготовить пасту, смешав небольшое количество соды с водой. Эту пасту следует нанести на зубную щетку и аккуратно чистить зубы в течение двух минут. Пищевая сода является естественным отбеливателем, который может помочь удалить пятна и сделать ярче улыбку.

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Перекись водорода

Рекомендуется смешать равные части перекиси водорода и воды и полоскать рот смесью в течение минуты. После этого жидкость следует выплюнуть и тщательно прополоскать рот водой. Перекись водорода обладает отбеливающими свойствами, которые могут помочь осветить цвет зубов.

Клубника

Спелую клубнику можно размять и нанести на зубы с помощью зубной щетки или пальца. Нужно оставить пюре на зубах на несколько минут, затем тщательно прополоскать рот. Натуральные кислоты, содержащиеся в клубнике, помогают удалить пятна и отбелить зубы.

Соблюдение должной гигиены

Рекомендуется чистить зубы не менее двух раз в день, ежедневно пользоваться зубной нитью и регулярно посещать стоматолога для чистки и осмотра. Кроме того, отказ от продуктов и напитков, которые могут окрашивать зубы, такие как кофе, чай и красное вино, может помочь сохранить яркую улыбку.

Напомним, современная стоматология может совершить настоящую голливудскую улыбку. Мы собрали для вас полезную информацию по отбеливанию зубов, преимущества и недостатки этой процедуры.

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