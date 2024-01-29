Как отчистить ковер от шерсти: 3 полезных лайфхака

Удаление шерсти домашних животных из ковров может превратиться в ежедневную проблему. UAportal рассказал, что существует три удобных вещи, которые, вероятно, уже есть у вас дома, которые помогут сделать эту задачу быстрой и легкой.

Щетка для животных

Если вы счастливый обладатель кота или собаки, у вас, скорее всего, уже есть щетка для домашних питомцев. Она не только необходима для ухода за вашим пушистиком, но и удивительно эффективно удаляет шерсть из ковров с длинным ворсом.

Тщательно почистите ковер щеткой для животных, чтобы разрыхлить и удалить шерсть домашних питомцев. Кроме того, это обеспечит более тщательную уборку.

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Резиновые перчатки

Для ковров с коротким ворсом вам помогут любые чистящие перчатки. Наденьте и смочите их водой и просто проведите руками по поверхности ковра. Резиновая текстура перчаток помогает притягивать и собирать выпадающую шерсть домашних животных.

Оконный скребок

Если вы имеете дело с коврами с плотным ворсом или синтетических волокон, идеальным решением будет оконный скребок. Их чистка часто приводит к наэлектризованному цепляющемуся ворсу. К счастью, резиновая щетка для окон может просто решить эту делему.

Плотно проведите скребком по ковру, слегка нажимая на него. Резина действует как магнит, поднимая и собирая надоедливые волоски, обеспечивая чистый ковер без особого труда.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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