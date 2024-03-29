Как отчистить пальто в домашних условиях: 4 полезные советы

Если вы хотите очистить свое пальто с помощью предметов домашнего обихода, воспользуйтесь этими советами. UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут добиться отличных результатов.

Уксус и пищевая сода

Чтобы почистить пальто в домашних условиях можно приготовить смесь из равных частей воды и белого уксуса в пульверизаторе. Раствором можно слегка сбрызнуть одежду, подчеркнув все загрязненные участки. Потом нужно посыпать соду на влажные участки и аккуратно втереть ее щеткой с мягкой щетиной.

Очистка паром

Прежде всего нужно наполнить утюг водой и настроить его на режим отпаривания. Затем пальто нужно повесить на вешалку и провести по нему утюгом на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы избежать прямого контакта с тканью. После этого следует дать ему полностью высохнуть, прежде чем одевать.

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Удаление запаха

Уложите пальто в большой полиэтиленовый пакет и добавьте несколько ароматизированных сушильных листов. Пакет следует закрыть и слегка потрясти, чтобы аромат проник в одежду. Если оставить пальто в пакете на ночь, это поможет ароматизаторам устранить нежелательные запахи.

Удаление катышек

Для эффективного удаления катышек нужно наполнить пульверизатор смесью из равных частей воды и белого уксуса. Затем слегка опрыскать пальто в местах, покрытых ворсом, и оставить на несколько минут, чтобы дать раствору подействовать. Затем можно использовать валик для ворса или липкую ленту, чтобы аккуратно удалить ворс.

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