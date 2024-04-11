Как отличить натуральный творог от растительных подделок: 5 простых советов

Покупая кисломолочный творог, важно уметь отличить настоящий натуральный от растительных подделок. UAportal рассказал, что следует обратить внимание на ключевые показатели, такие как ингредиенты, текстура и вкус.

Ингредиенты

Натуральный кисломолочный сыр производится из молока, иногда с добавлением соли и сычужного фермента. С другой стороны, растительные подделки обычно производятся из орехов, тофу или семян и могут содержать добавленные ароматизаторы или консерванты.

Текстура и консистенция

Натуральный кисломолочный сыр имеет характерную комковатую текстуру с небольшим количеством жидкости и может быть хрупким. С другой стороны, растительные подделки могут иметь другую консистенцию, например более кремообразную или более гладкую, и могут не иметь характерных комочков.

Цвет и внешний вид

Натуральный кисломолочный сыр обычно имеет белый или почти белый цвет, в то время как растительные подделки могут иметь разные оттенки в зависимости от используемых ингредиентов. Натуральный сыр имеет тенденцию быть слегка комковатым и не столь гладким, как другие виды сыра, в то время как некоторые растительные подделки могут иметь более равномерный и однородный вид.

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Запах и вкус

Запах натурального творога, как правило, молочный и слегка острый. Растительные подделки могут иметь разнообразные запахи в зависимости от использованных ингредиентов, например ореховый, пряный или земляной аромат.

Упаковка и маркировка

Если вы сомневаетесь, изучите упаковку и маркировку продукта. Натуральный кисломолочный сыр часто имеет соответствующую маркировку, а на упаковке может содержаться информация об источнике молока и процессе производства. В то время как растительные подделки могут иметь этикетки с указанием "на растительной основе", "безмолочный" или с указанием используемых альтернативных ингредиентов.

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