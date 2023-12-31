Как отмыть эмалированную кастрюлю от нагара: Эффективные лайфхаки

При приготовлении пищи на посуде может остаться нагар, что становится проблемой для многих хозяек. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут удалить нагар из любимой эмалированной кастрюли.

Уксус и раствор пищевой соды

Для устранения нагара из эмалированной кастрюли можно приготовить пасту из равных уксусных частей и пищевой соды. Ее следует нанести на пятна копоти и оставить по крайней мере на 30 минут. После этого сковороду следует протереть неабразивной губкой или тряпкой, чтобы удалить остатки копоти и промыть теплой водой.

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Кипяток и мыло для посуды

Еще один эффективный способ состоит в том, чтобы наполнить эмалированную кастрюлю, запачканную нагаром, водой и добавить несколько капель хозяйственного мыла. Затем воду следует кипятить в течение 10-15 минут. После того как вода остынет, с помощью щетки с мягкой щетиной почистите кастрюлю.

Скраб из лимона и соли

Для этого следует разрезать лимон пополам и погрузить его в соль. Затем его следует использовать в качестве щетки, чтобы втирать соль в следы копоти в кастрюле. Естественная кислотность лимона в сочетании с абразивной текстурой соли может эффективно удалить остатки копоти.

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