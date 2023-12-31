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Как отмыть эмалированную кастрюлю от нагара: Эффективные лайфхаки

Марина Грамович

Пригорелая эмалированная кастрюля

При приготовлении пищи на посуде может остаться нагар, что становится проблемой для многих хозяек. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут удалить нагар из любимой эмалированной кастрюли.

Уксус и раствор пищевой соды

Для устранения нагара из эмалированной кастрюли можно приготовить пасту из равных уксусных частей и пищевой соды. Ее следует нанести на пятна копоти и оставить по крайней мере на 30 минут. После этого сковороду следует протереть неабразивной губкой или тряпкой, чтобы удалить остатки копоти и промыть теплой водой.

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Кипяток и мыло для посуды

Еще один эффективный способ состоит в том, чтобы наполнить эмалированную кастрюлю, запачканную нагаром, водой и добавить несколько капель хозяйственного мыла. Затем воду следует кипятить в течение 10-15 минут. После того как вода остынет, с помощью щетки с мягкой щетиной почистите кастрюлю.

Скраб из лимона и соли

Для этого следует разрезать лимон пополам и погрузить его в соль. Затем его следует использовать в качестве щетки, чтобы втирать соль в следы копоти в кастрюле. Естественная кислотность лимона в сочетании с абразивной текстурой соли может эффективно удалить остатки копоти.

Напомним, мы уже писали о том, как жарить, чтобы потом не пришлось мыть поверхности.

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