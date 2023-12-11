Как отмыть газовую плиту до блеска: Советы для хозяек

Газовая плита является обязательной составляющей кухонного пространства, однако со временем она может потерять свой блеск из-за накопления жира и грязи. Особенно важно иметь эффективные и простые методы очистки, позволяющие сохранить плиту в лучшем состоянии, обеспечивая безопасность и эстетичный вид кухонного оборудования. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут сделать вашу плиту снова чистой.

Пищевая сода и уксус

Чтобы очистить плиту от нагара и жира, смешайте соду и уксус, создав пасту, которую нужно нанести на поверхность плиты. Ее следует бросить на плите в течение 15-20 минут. После этого используйте влажную тряпку для протирания поверхности, чтобы удалить накопленный нагар и жир.

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Лезвие бритвы

Лезвие бритвы можно успешно использовать для соскабливания остатков пищи, которые запеклись на поверхности. После этого рекомендуется протереть поверхность влажной тряпкой для удаления остатков и дополнительной очистки. Чтобы добиться более эффективного результата, можно также нанести мягкий моющий раствор, что поможет в более качественной очистке поверхности.

Фольга

Для предотвращения образования нагара в дальнейшем полезно разместить вокруг конфорок подкладку для плиты или использовать алюминиевую фольгу. Это поможет избежать загрязнения поверхности и упростить процесс уборки в будущем.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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