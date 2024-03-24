Как отмыть хрустальный сервиз: 3 лайфхака от опытных хозяек

Когда дело доходит до мытья хрустальных изделий, есть практические и простые способы, которые могут облегчить процесс чистки. UAportal рассказал о народных средствах, которые помогут в этом.

Уксус

Для очищения хрусталя можно создать раствор из равных частей белого уксуса и воды в пульверизаторе и слегка сбрызнуть. Затем его следует осторожно протереть мягкой безворсовой тряпкой, чтобы удалить накопившуюся грязь. После протирки сервиз следует высушить чистой сухой тканью, чтобы предотвратить образование водяных пятен.

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Пищевая сода

Для более сложных пятен или более устойчивого налета на хрустале можно приготовить пасту из пищевой соды и воды. Ее нужно нанести на пораженные участки и оставить на несколько минут.

Затем с помощью щетки с мягкой щетиной осторожно почистить хрусталь, стараясь не поцарапать поверхность. После этого хрусталь следует тщательно промыть теплой водой и досуха вытереть чистой тряпкой.

Сушка

После очищения хрусталя важно дать ему полностью высохнуть на воздухе, чтобы избежать появления пятен от воды. После высыхания хрусталь можно мягко отполировать салфеткой из микрофибры, чтобы вернуть естественный блеск, используя круговые движения и легкое давление.

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